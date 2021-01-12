Директор «Тамбова» Коновалова рассказала о задолженностях по зарплатам
Карен Саркисян
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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в беседе со Sport24 рассказала о задолженностях по зарплатам.
По словам директора, у нее нет четкого понимания по поводу выплаты зарплат.
Коновалова отмечает, что разговоров на тему задолженностей с игроками «Тамбова» не было.
«Многие игроки хотят расторгать контракты? Пока не хотят», — добавила она.
Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от коронавируса.