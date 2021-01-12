Тарасова высказалась по поводу коттеджей Трусовой и Косторной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу коттеджей фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной, передает «СЭ».

Напомним, коттеджи спортсменкам построил их тренер Евгений Плющенко.

«Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Своя база, отлично. Это прекрасно, когда рядом с катком есть база. Мы еще не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он еще не тренер», — сказала Тарасова.



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