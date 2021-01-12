«Байер» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/8 финала Кубка Германии
Карен Саркисян
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Леверкузенский «Байер» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче второго раунда Кубка Германии.
Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счетом 4:1.
В составе «Байера» забитыми мячами отметились Лукас Аларио, Эдмон Тапсоба и Мусса Диаби (2).
В составе «Айнтрахта» — Амин Юнес.
Таким образом, леверкузенский клуб вышел в 1/8 финала Кубка Германии.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм».