«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

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Ливерпульский «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 18 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 2:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Эвертона» забитыми мячами отметились Алекс Айуоби и Майкл Кин

В составе «Вулверхэмптона» — Рубен Невеш.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм».