Малиновский заменит Бабикова в спринте в Оберхофе
Андрей Черников
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Биатлонист Игорь Малиновский заменит Антона Бабикова в спринте, который состоится в рамках 6-го этапа Кубка мира в Оберхофе.
«Кто не побежит в спринте? Бабиков. У нас есть договоренность: кто не попадает в топ-60, будет заменен. Так и произошло. Но, конечно, Антону даже 50-е места занимать не солидно», — передает слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского «Матч ТВ».
Напомним, в предыдущем спринте Бабиков занял 74-е место.
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