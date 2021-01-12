Магомедшарипов может провести бой в UFC в ближайшие три месяца

Российский боец Забит Магомедшарипов может провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в ближайшие три месяца, передает ESPN.

Напомним, в 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против Яира Родригеса дважды сорвался.

«Мы хотим организовать для Магомедшарипова что-нибудь в ближайшие три месяца. Найти ему кого-нибудь. Возможно, от боя с Родригесом придется отказаться», — сказал президент UFC Дана Уайт.



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