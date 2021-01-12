Уткин прокомментировал назначение Пивоварова на пост гендиректора «Динамо»

Журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Павла Пивоварова на пост гендиректора московского «Динамо».

Сообщалось, что бывший генеральный директор команды Юрий Белкин займет должность президента столичного клуба.

«Пивоваров известен как очень здравомыслящий человек с серьезной практической хваткой. В «Зените» он слыл единственным реально работающим менеджером. В общем, расклад сил меняется», — написал Уткин в Telegram.



Ранее в «Динамо» прокомментировали назначение Пивоварова на пост генерального директора.