ЦСКА вел переговоры с экс-игроком «Наполи» Гамшиком
Андрей Черников
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Московский ЦСКА вел переговоры с экс-игроком итальянского «Наполи» Мареком Гамшиком, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.
«ЦСКА действительно обращался к словаку и показал заинтересованность. Переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», — сообщил источник.
Напомним, сейчас Гамшик выступает за китайский «Далянь Ифань».
Ранее сообщалось о том, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Трабзонспор».