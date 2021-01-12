ЦСКА вел переговоры с экс-игроком «Наполи» Гамшиком

Московский ЦСКА вел переговоры с экс-игроком итальянского «Наполи» Мареком Гамшиком, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

«ЦСКА действительно обращался к словаку и показал заинтересованность. Переход маловероятен из-за финансовых запросов игрока», — сообщил источник.

Напомним, сейчас Гамшик выступает за китайский «Далянь Ифань».



Ранее сообщалось о том, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в «Трабзонспор».