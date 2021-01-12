Симеоне назван лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS
Карен Саркисян
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назван лучшим тренером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Второе место в рейтинге занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На третьей строчке оказался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Топ-10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS:
1. Диего Симеоне.
2. Хосеп Гвардиола.
3. Юрген Клопп.
4. Жозе Моуринью.
5. Массимилиано Аллегри.
6. Унаи Эмери.
7. Зинедин Зидан.
8. Карло Анчелотти.
9. Маурисио Почеттино.
10. Марсело Гальярдо.
Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.