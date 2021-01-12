Агент Подколзина прокомментировал решение своего клиента уехать в НХЛ

Сергей Исаков, агент нападающего петербургского СКА и молодежной сборной России Василия Подколзина, прокомментировал решение своего игрока уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 19-летний хоккеист в откровенном разговоре с представителями армейского клуба признался в том, что хочет попробовать свои силы за океаном.

Агент выразил надежду, что руководство СКА не будет держать обиды или как-то мешать Подколзину осуществить свою мечту.

Ранее сообщалось, что Илья Самсонов вошел в список вратарей «Вашингтона» в новом сезоне.