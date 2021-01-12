«Барселона» сыграет с «Реалом» в особом комплекте формы

«Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в предстоящем «Эль Класико» в особом комплекте формы. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов страны.

На игровой майке будут располагаться традиционные клубные цвета, а также красно-желтый узор, отсылающий к флагу Каталонии. Представит футболку экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.



Напомним, что игра между «сливочными» и «блауграной» состоится 11 апреля 2021 года в испанской столице.

Ранее сообщалось, что форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.