АПЛ сменила соперника «Тоттенхэма» в чемпионате

Лондонский «Тоттенхэм» 13 января сыграют в Английской премьер-лиге (АПЛ) против «Фулхэма», сообщает сайт турнира.

Напомним, в этот день «шпоры» должны были сыграть с «Астон Виллой», но в клубе из Бирмингема зафиксирована вспышка коронавируса.

Также матч «Фулхэма» против «Челси» перенесен с 15 на 16 января. А «Астон Вилла» сыграет с «Эвертоном» не 16 а 17 января.



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