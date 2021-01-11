«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии
Харитон Сергеев
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии.
Стоит отметить, что жеребьевку провел бывший футболист мерсисайдцев Питер Крауч. Он принес извинения своему бывшему клубу за такой жребий.
В прошлом раунде соревнований «МЮ» обыграл «Уотфорд» (1:0), а «Ливерпуль» выбил из турнира «Астон Виллу» (4:1).
Ранее были названы авторы лучших забитых мячей 17 тура АПЛ.