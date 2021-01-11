Загитова обратилась к фанатам после выступления в шоу «Спящая красавица»

Фигуристка Алина Загитова обратилась в Instagram к фанатам после выступления в шоу «Спящая красавица».

«Как же вы меня порадовали своим теплым приемом и вашими сердцами. Спасибо вам, спасибо всем участникам шоу. Отдельное спасибо Татьяне Навке за приглашение. До новых встреч», — написала Загитова.



Напомним, россиянка является чемпионкой мира и Европы.



Ранее Загитова синхронно выполнила тройной флип с Ильей Куликом.