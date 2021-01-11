Жители Японии выступили против проведения Олимпийских игр 2021 года

Жители Японии выступили против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2021 года. Об этом сообщает Kyodo.

По информации источника, 35 процентов японцев выступили за отмену Олимпийских игр и 45 процентов — за перенос.

Напомним, что СМИ сообщали об обнаружении новой мутации коронавирусной инфекции — «бразильского штамма».

Отметим, что массовая вакцинация жителей Японии от коронавируса начнется не раньше февраля 2021 года.

Ранее японский футбольный клуб объявил о подписании контракта с 53-летним игроком.