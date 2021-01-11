Бывший генеральный директор «Спартака» Газизов может вернуться в «Уфу»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может вернуться в «Уфу». Об этом «Спорт-Экспресс» сообщил председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.

По словам Мурзугалова, «Уфа» предложит Газизову вернуться.

«В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено», — сказал он.

Напомним, что Шамиль Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, но уже зимой покинул московский клуб.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от COVID-19.