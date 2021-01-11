Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии провести ЧМ по хоккею без Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазелем во время встречи во Дворце Независимости в Минске рассказал о готовности провести чемпионат мира по хоккею 2021 года без Латвии.

Напомним, что ЧМ-2021 по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Белоруссии и Латвии.

По словам президента, если Латвия откажется — Белоруссия проведет ЧМ, и это будет лучший турнир в истории.

«Спорт должен объединять народы, а не разъединять, и он должен быть, насколько это возможно, вне политики. В этом ключе мы будем действовать», — приводит слова Лукашенко «Р-Спорт».

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