Россия осталась без международных биатлонных стартов до 2026 года

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в эфире «Матч ТВ» заявил, что до 2026 года в нашей стране не будут проводиться международные соревнования.

По его словам, календарь Кубка мира и чемпионата мира расписан на ближайшие пять, вследствие чего претендовать на какие-либо старты Россия сможет лишь по окончании этого периода.

Также функционер заявил, что определенного медального плана на этот сезон не существует.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился эмоциями от победы российской команды в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.