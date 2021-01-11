«Реал» направил строительную технику на расчистку Мадрида от снегопада
Вадим Балканов
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Мадридский «Реал» направил строительную технику, работающую на реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу», на расчистку испанской столицы от последствий мощного снегопада. Об этом сообщает Marca.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда подтвердил временную передачу специалистов и агрегатов в муниципальные службы города.
Напомним, что из-за непогоды «сливочные» не могут вернуться в Мадрид из Памплоны, где проходил матч 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу».