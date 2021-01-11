«Реал» направил строительную технику на расчистку Мадрида от снегопада

Мадридский «Реал» направил строительную технику, работающую на реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу», на расчистку испанской столицы от последствий мощного снегопада. Об этом сообщает Marca.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда подтвердил временную передачу специалистов и агрегатов в муниципальные службы города.

Напомним, что из-за непогоды «сливочные» не могут вернуться в Мадрид из Памплоны, где проходил матч 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу».