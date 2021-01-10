ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Фенербахче»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника стамбульского «Фенербахче» Озана Туфана, сообщает Hurriyet.

По информации источника, армейский клуб уже сделал предложение турецкой команде о покупке 25-летнего хавбека в размере €10 млн, однако «Фенербахче» не планирует расставаться с игроком, если за него не выплатят мининум €15 млн.

Отмечается, что в трансфере игрока также заинтересованы лондонский «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич Альбион» и «Милан».

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Туфан принял участие в 15 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в стамбульский «Бешикташ».