Большунов второй год подряд выиграл «Тур де Ски»
Антон Борисов
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Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд стал чемпионом многодневки «Тур де Ски».
На заключительном этапе спортсмен занял второе место в масс-старте.
Серебро в общем зачете завоевал француз Морис Манифика. Третье место занял еще один представитель России Денис Спицов.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачет
1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3
2. Морис Манифика (Франция) – +3.23,9
3. Денис Спицов (Россия) — +3.36,7.