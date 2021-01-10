Российские биатлонисты завоевали золото в миксте впервые с 2012 года

Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете впервые с 2012 года.

На пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе национальная команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, выиграла смешанную эстафету. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

До этого россияне взяли золото в миксте 25 ноября 2012 года в Эстерсунде. Тогда победу одержали Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

Ранее было опубликовано видео награждения российских биатлонистов.