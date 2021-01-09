«Аталанта» Миранчука разгромила «Беневенто» в матче Серии А

Бергамская «Аталанта» одержала разгромную победу над «Беневенто» в матче 17-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Беневенто, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Йосип Иличич, Рафаэл Толой, Дуван Сапата и Луис Мурьель. У хозяев мяч забил Марко Сау.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 88-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 16 матчей «Аталанта» набрала 31 очко и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. Беспроигрышная серия команды достигла семи матчей.

«Беневенто» (21) располагается на десятой строчке.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил Миранчука с Иличичем.

Италия. Серия А. 17-й тур

«Беневенто» (Беневенто) — «Аталанта» (Бергамо) — 1:4

Голы: 0:1 — Иличич, 30; 1:1 — Сау, 50; 1:2 — Толой, 69; 1:3 — Сапата, 71; 1:4 — Мурьель, 86.