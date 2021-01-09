Шведский лыжник ответил на критику россиянина фразой «они все тупые»

Шведский лыжник Виллиам Поромо отреагировал на критику в свой адрес.

В масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски» швед при выходе на стадион слома палку российскому лыжнику Евгению Белову. Позже россиянин Иван Якимушкин раскритиковал Поромо за его действия.

«Возможно, они считают, что могут делать что хотят только потому, что я молод. Они атакуют меня только потому, что я не проявил инициативу. Я встал там, как и все остальные. Не собираюсь идти первым только потому, что я моложе. И вообще, думаю, они все тупые», — цитирует Поромо Aftonbladet со ссылкой на SVT.

Ранее Белов обвинил Поромо в нарушении правил.