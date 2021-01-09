Шестеркин и Капризов вошли в тройку претендентов на «Колдер Трофи»

Издание The Athletic опубликовало рейтинг главных претендентов на награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Первое место занял канадский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафренье, который был выбран под первым номером драфта 2020 года. Вторым стал его партнер по команде голкипер Игорь Шестеркин. На третьей строчке расположился еще один россиянин Кирилл Капризов, выступающий за «Миннесоту Уайлд».

Также рейтинг попали вратарь Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 4-е место), защитник Александр Романов («Монреаль Канадиенс», 11-е место) и форвард Григорий Денисенко («Флорида Пантерз», 16-е место).

Ранее Капризов купил пельмени для более быстрой адаптации в США.