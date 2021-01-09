Плющенко высказался об идее Тарасовой провести чемпионат мира в России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался об идее провести чемпионат мира 2021 года в России.

С подобным предложением выступила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Непонятно, можем ли мы это сделать из-за санкций CAS. Но если не брать их в расчет, то было бы здорово, если бы наша страна приняла чемпионат мира. Мы готовы к этому. Россия умеет проводить такие турниры на высоком уровне», — цитирует Плющенко Sport24.

Из-за пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Мировое первенство запланировано на 22-28 марта в Стокгольме.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила предложение Тарасовой провести чемпионат мира в России.