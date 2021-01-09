Одноклубник Овечкина перенес операцию на открытом сердце
Антон Борисов
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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист успешно перенес операцию на открытом сердце.
«День третий. Операция прошла очень хорошо. Потребовалось около 5 часов, чтобы обо всем позаботиться. Очень признателен прекрасному персоналу клиники. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я в очень хороших руках», — написал шведский голкипер в Twitter.
Лундквист стал одноклубником российского форварда Александра Овечкина в нынешнем межсезонье, однако из-за проблем с сердцем был вынужден приостановить карьеру. С 2005 по 2020 год швед выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что голкиперу предстоит замена аортального клапана и корня аорты.