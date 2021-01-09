Одноклубник Овечкина перенес операцию на открытом сердце

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист успешно перенес операцию на открытом сердце.

«День третий. Операция прошла очень хорошо. Потребовалось около 5 часов, чтобы обо всем позаботиться. Очень признателен прекрасному персоналу клиники. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я в очень хороших руках», — написал шведский голкипер в Twitter.

Лундквист стал одноклубником российского форварда Александра Овечкина в нынешнем межсезонье, однако из-за проблем с сердцем был вынужден приостановить карьеру. С 2005 по 2020 год швед выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что голкиперу предстоит замена аортального клапана и корня аорты.