Дубль Бакоша помог «Спартаку» обыграть «Йокерит» в матче КХЛ

Московский «Спартак» нанес поражение хельсинкский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Финляндии, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Мартин Бакош, также отличились Эмиль Юсе и Максим Цыплаков. У хозяев шайбу забросил Джордан Шредер.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Йокерит» дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Спартак» (Москва, Россия) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 — Юсе (Бакош, Широков) — 08:13 (5x4)

0:2 — Бакош — 10:03

0:3 — Цыплаков (Юсе) — 23:52 (4x4)

1:3 — Шредер — 25:15

1:4 — Бакош (Федоров, Торченюк) — 58:11 (en)