Названа возможная дата следующего поединка Александра Емельяненко

Глава Open FC Александр Гурьянов назвал сроки возвращения российского бойца смешанного стиля (UFC) Александр Емельяненко.

«Я перед Новым годом предложил ему выступить в апреле на запланированном в Санкт-Петербурге турнире Open FC 3 и возглавить кард. На данный момент нет соперника, есть только приблизительная дата — 17 апреля. Пока Александр взял паузу», — цитирует Гурьянова Sport24.

Президент Open FC отметил, что хотел бы провести поединок Емельяненко против Фабио Мальдонадо.

Ранее российский боец рассказал о жизни в Чеченской республике.