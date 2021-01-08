Названа возможная дата следующего поединка Александра Емельяненко
Антон Борисов
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Глава Open FC Александр Гурьянов назвал сроки возвращения российского бойца смешанного стиля (UFC) Александр Емельяненко.
«Я перед Новым годом предложил ему выступить в апреле на запланированном в Санкт-Петербурге турнире Open FC 3 и возглавить кард. На данный момент нет соперника, есть только приблизительная дата — 17 апреля. Пока Александр взял паузу», — цитирует Гурьянова Sport24.
Президент Open FC отметил, что хотел бы провести поединок Емельяненко против Фабио Мальдонадо.
Ранее российский боец рассказал о жизни в Чеченской республике.