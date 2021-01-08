Российский лыжник Белов и швед Поромо обвинили друг друга в нарушении правил

Российский лыжник Евгений Белов заявил, что швед Виллиам Поромо сломал ему палку во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».

«Поромо сломал мне палку в момент когда мы выкатились на стадион. После этого моя гонка была испорчена. Очевидно, я зол. С Виллиамом я не разговаривал, так как не видел его после гонки», — цитирует Белова Expressen.

Швед был наказан желтой карточкой, однако он сам считает, что россиянин наступил своей паркой на его лыжу.

«Я упал. Обидная ситуация. Думаю, таким образом мы были равносильно наказаны. Обсудим с ним эту ситуацию при встрече», — сказал Поромо.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов после победы в масс-старте увеличил отрыв от преследователей в общем зачете многодневки «Тур де Ски».