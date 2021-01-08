Карпин призвал Шомуродова перейти в «Ювентус»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, узбекскому форварду, работавшему с ним в донской команде, стоит попробовать свои силы в стане действующих чемпионов Италии.



«Если это правда, то почему бы и не перейти? Волков бояться — в лес не ходить», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что Кахор Муминов, агент Элдора Шомуродова, не стал комментировать новость об интересе «Ювентуса» к своему клиенту.