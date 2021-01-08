Российский скелетонист Третьяков выиграл чемпионат Европы
Вадим Балканов
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Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл чемпионат Европы в Германии.
Спортсмен преодолел трассу в Винтерберге за 1 минуту 52,36 секунды.
Вторую строчку занял латыш Мартин Дукурс, отставший на 0,17 секунды.
Бронзовая медаль досталась немцу Александру Гасснеру.
Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.