Украинская теннисистка Ястремская отстранена из-за допинга

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Украинская теннисиста Даяна Ястремская отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщается, что в анализе мочи Ястремской были найдены метаболиты запрещенного вещества — местеролона.

Даяна Ястремская является 29 ракеткой мира.

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