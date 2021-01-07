Главный тренер сборной России высказался о выступлении на МЧМ-2021

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов высказался о выступлении на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

По словам тренера, он просил игроков сборной России не читать новости, чтобы трезво оценивать ситуацию, и не впадать в эйфорию или депрессию.

Ларионов считает, что нужно относиться к МЧМ как к обучению и смотреть, что вырастет из команды через несколько лет.

«Мы хотели взять золото. Медаль — хорошая вещь, но не для нашего хоккея. Для ребят это урок, это поражение должно сделать их сильнее», — передает слова Ларионова «Чемпионат.com».

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.