Абрамович оплатит расходы врачей, сражающихся с пандемией коронавируса
Мартин Норикович
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Лондонский «Челси» на официальном сайте сообщил о готовности помогать Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).
Сообщается, что «Челси» предоставит номера в отеле около стадиона «Стэмфорд Бридж» в распоряжение врачей, сражающихся с пандемией коронавирусной инфекции.
Напомним, что весной 2020 года лондонский клуб также помогал HNS.
Отметим, что владелец «Челси» Роман Абрамович оплатит все расходы.