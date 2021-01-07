Абрамович оплатит расходы врачей, сражающихся с пандемией коронавируса

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Лондонский «Челси» на официальном сайте сообщил о готовности помогать Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

Сообщается, что «Челси» предоставит номера в отеле около стадиона «Стэмфорд Бридж» в распоряжение врачей, сражающихся с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, что весной 2020 года лондонский клуб также помогал HNS.

Отметим, что владелец «Челси» Роман Абрамович оплатит все расходы.

Ранее «Тоттенхэм» вышел в финал Кубка английской лиги.