Израильский игрок устроил забастовку из-за сорвавшегося трансфера в ЦСКА
Карен Саркисян
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Полузащитник сборной Израиля и «Маккаби Хайфа» Нета Лави устроил забастовку из-за сорвавшегося трансфера в московский ЦСКА. Об этом сообщает Walla.
По информации источника, Лави расстроился срывом трансфера в ЦСКА и не явился на первую тренировку «Маккаби» в 2021 году.
Агенты полузащитника заявили о его решимости перейти в московский клуб.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».