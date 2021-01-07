Израильский игрок устроил забастовку из-за сорвавшегося трансфера в ЦСКА

Полузащитник сборной Израиля и «Маккаби Хайфа» Нета Лави устроил забастовку из-за сорвавшегося трансфера в московский ЦСКА. Об этом сообщает Walla.

По информации источника, Лави расстроился срывом трансфера в ЦСКА и не явился на первую тренировку «Маккаби» в 2021 году.

Агенты полузащитника заявили о его решимости перейти в московский клуб.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».