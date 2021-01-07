Боец ММА Шлеменко опасается массовых протестов в России

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, существует реальная угроза того, что подобные события вскоре могут произойти и в России.

«Всегда нужно рассматривать вопрос с точки зрения наибольшей выгоды. Кому это нужно? Тому, кто получит с этого те же финансы. К нам это тоже может прийти, все же оттуда идет! И законы, и те же должности.

Когда СССР распался, то у нас не было таких должностей как сейчас. Губернаторы, президенты. Это же все не наши слова», — сказал Шлеменко.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина высказалась о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа.