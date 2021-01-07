Симеоне рассматривается как возможный тренер сборной Аргентины
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассматривается как возможный наставник национальной сборной Аргентины. Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, Аргентинская федерация футбола заинтересована в приглашении 50-летнего специалиста, чей контракт с «матрасниками» истекает в 2022 году.
Напомним, что в данный момент «Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже интимным видео полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.
�� EXCLUSIVA de @jpedrerol ��— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 7, 2021
"La selección ARGENTINA está muy PENDIENTE de SIMEONE". #ChiringuitoAtleti pic.twitter.com/xtcgZECfgf