Фетисов назвал ситуацию с массовыми беспорядками в США непростой
Вадим Балканов
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Фетисов высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, подобная история может перерасти в глобальный тренд, который коснется всех.
«Я не мог представить какое-то время назад, что в Америке такое возможно. Проблемы, конечно, есть, но нужно повнимательнее относиться к тому, что происходит в нашей жизни.
Это внутренняя проблема страны, она непростая. Только как они собираются ее останавливать?» — сказал Фетисов.
Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа.