«Металлург» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:2.
В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Тейлор Бек, Сергей Мозякин и Архип Неколенко.
В составе «Торпедо» — Михаил Варнаков и Иван Чехович.
Ранее «Амур» обыграл «Барыс» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ.