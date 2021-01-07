«Локомотив» обыграл СКА в матче КХЛ

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Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счетом 4:1.

В составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Павел Красковский, Георгий Иванов, Андре Петерссон и Максим Осипов.

В составе СКА — Миро Аалтонен.

Ранее «Амур» обыграл «Барыс» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ.