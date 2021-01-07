«Сибирь» разгромила «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Новосибирская «Сибирь» обыграла пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах и завершилась со счетом 6:1.
В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Андрей Ермаков, Вячеслав Ушенин, Даниил Романцев, Дмитрий Саюстов, Юусо Пуустинен и Виктор Комаров.
В составе «Куньлунь Ред Стар» — Спесер Фу.
Ранее «Амур» обыграл «Барыс» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ.