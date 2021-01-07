Боец ММА погиб в драке близ Махачкалы

Боец смешанного стиля (ММА) Керим Хайрулаев погиб от ножевого ранения в драке близ Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, происшествие произошло вечером 6 января в ходе общественного сбора в поселке Тарки, на котором обсуждался вопрос о выселении из населенного пункта семьи мужчины, обвиняемого в убийстве.

Хайрулаев попытался разнять оппонентов в потасовке, но сам получил смертельный удар ножом.

Ранее сообщалось, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал следующего соперника американского бойца смешанных единоборств (MMA) Джастина Гэтжи.