Мостовой без восторга встретил гол Головина после возвращения

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал гол хавбека «Монако» Александра Головина в ворота «Лорьяна». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, петь дифирамбы 24-летнему футболисту после данного события не нужно.

«Пять голов забил и уже царь. Смешно уже», — заявил Мостовой, который в бытность своей игровой карьеры получил прозвище «Царь».

Ранее сообщалось, что «Монако» изобразил российского полузащитника Александра Головина в образе Николая II.