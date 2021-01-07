«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» в игре Ла Лиги

В очередном матче чемпионата Испании по футболу каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» из Бильбао.

Встреча прошла в столице Басконии на стадионе «Сан Мамес» при пустых трибунах и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил аргентинский форвард Лионель Месси. Еще один мяч забил Педри.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон восхитился человеческими качествами форварда Маркуса Рэшфорда.