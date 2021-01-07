Хавбек «Монако» Головин забил в своем первом же матче после возвращения

В очередном матче чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Лорьян».

Встреча прошла в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Второй гол в составе гостей на свой лицевой счет спустя десять секунд после выхода на замену оформил российский полузащитник Александр Головин, восстановившийся после повреждения.

Этот успех позволил подопечным Нико Ковача набрать 30 очков и подняться на шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме.