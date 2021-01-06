Россиянин Сотников выиграл четвертый этап «Дакара»
Вадим Балканов
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Российский экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым оказался быстрейшим на четвертом этапе ралли-рейда «Дакар».
Дистанцию в 377 км он вместе со своими партнерами преодолел менее чем за 3 часа.
Вторым к финишу прибыл еще один россиянин Андрей Каргинов, третьим — белорус Алексей Вишневский на МАЗе.
Напомним, что в нынешнем году гонка проходит по бездорожью Саудовской Аравии.
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