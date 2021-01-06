Миранчук не отметился результативными действиями в игре против «Пармы»

В очередном матче 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Парму».

Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 65-й минуте поединка и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о нападающем казанского «Рубина» Иваном Игнатьевым, который на пляже исполнил танец, держа при этом в руках бутылку пива.