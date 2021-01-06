Менеджер Хабиба рассказал о несостоявшемся боксерском бою с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о несостоявшемся боксерском бою с экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером. Об этом сообщает Boxing Scene.

По его словам, дагестанский боец мог бы заработать на проведении этого поединка около $100 млн.

»Дана Уайт был в деле, все были в деле. Но знаете ли, Хабиб — представитель ММА. Если Флойд захочет попробовать себя здесь, то никаких проблем, Нурмагомедов легко надерет ему задницу», — сказал Абдель-Азиз.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника американского бойца смешанных единоборств (MMA) Джастина Гэтжи.