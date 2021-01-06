РУСАДА проведет расследование из-за массового снятия биатлонистов с турнира
Карен Саркисян
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет расследование из-за массового снятия биатлонистов с соревнования «Ижевская винтовка». Об этом сообщает «Весь спорт».
По информации источника, от участия в соревновании отказались 33 биатлониста.
Сообщается, что биатлонисты снялись с соревнования после прибытия допинг-офицеров РУСАДА.
«Ижевская винтовка» — всероссийские соревнования, которые проводятся с 1969 года.
Ранее в РУСАДА оценили решение CAS отстранить российских спортсменов на два года.